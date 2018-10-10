Генпрокуратура Украины обвинила Поклонскую в нарушении обычаев войны

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что депутат Госдумы Наталья Поклонская в должности прокурора Крыма «нарушила законы и обычаи войны».
Генпрокуратура Украины обвинила Поклонскую в нарушении обычаев войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Сегодня статус подозреваемой получила Наталья Поклонская, в отношении которой утром составлено и подписано сообщение о подозрении за то, что, пребывая на должности так называемого прокурора Республики Крым, она нарушила законы и обычаи войны», — заявил Луценко.

В июле, как сообщало «Крыминформ», Поклонская рассказала, что на Украине её продолжают преследовать по ряду статей.

В апреле Генпрокуратура Украины завершила заочное расследование в отношении чиновников Крыма, в число которых вошли Поклонская и глава республики Сергей Аксёнов.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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