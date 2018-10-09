Украинские СМИ сообщили, что Порошенко нарушил ПДД
Украинские СМИ сообщили, что президент страны Пётр Порошенко, находясь за рулём микроавтобуса, трижды нарушил правила дорожного движения.
- Reuters
Как сообщает украинский портал auto.24tv, Порошенко не пристегнулся, не включил сигнал поворота и ближний свет.
Отмечается, что глава Украины прокатил премьер-министра Болгарии Бойко Борисова по Одесской области.
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