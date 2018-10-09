Украинские СМИ сообщили, что Порошенко нарушил ПДД

Украинские СМИ сообщили, что президент страны Пётр Порошенко, находясь за рулём микроавтобуса, трижды нарушил правила дорожного движения.

Как сообщает украинский портал auto.24tv, Порошенко не пристегнулся, не включил сигнал поворота и ближний свет.

Отмечается, что глава Украины прокатил премьер-министра Болгарии Бойко Борисова по Одесской области.