В МИД Украины рассказали, когда суд ООН проведёт слушания по иску к России
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Об этом сообщает УНИАН.
«В следующем году в июне у нас уже будут проходить слушания по юрисдикции в отношении конвенции по морскому праву», — сказала Зеркаль.
Она отметила, что Украина «прошла долгий путь», проведя «все необходимые консультации и досудебные процедуры» и предоставив Международному трибаналу меморандум со «всеми требованиями и правовыми позициями».
По её словам, она не ожидала, что «сбор всех доказательств» и предоставление меморандума в арбитраж будут «настолько сложными».
Ранее стало известно, что Украина поднимет вопрос о присутствии России в Азовском море на заседании Международного трибунала по морскому праву.