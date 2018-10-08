В МИД Украины рассказали, когда суд ООН проведёт слушания по иску к России

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Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Международный трибунал ООН по морскому праву в июне 2019 года начнёт слушания относительно юрисдикции рассмотрения иска Украины к России о правах в морских зонах.
В МИД Украины рассказали, когда суд ООН проведёт слушания по иску к России
  • © РИА Новости

Об этом сообщает УНИАН

«В следующем году в июне у нас уже будут проходить слушания по юрисдикции в отношении конвенции по морскому праву», — сказала Зеркаль.

Она отметила, что Украина «прошла долгий путь», проведя «все необходимые консультации и досудебные процедуры» и предоставив Международному трибаналу меморандум со «всеми требованиями и правовыми позициями».

По её словам, она не ожидала, что «сбор всех доказательств» и предоставление меморандума в арбитраж будут «настолько сложными».

Ранее стало известно, что Украина поднимет вопрос о присутствии России в Азовском море на заседании Международного трибунала по морскому праву. 

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