Литва выразила протест России после заявлений о «лесных братьях»
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«Вице-министр иностранных дел Альбинас Зананавичюс выразил российскому дипломату протест в связи с публично объявленным и не соответствующим действительности заявлением о командующем литовских партизан Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе», — говорится в сообщении ведомства.
В МИД Литвы заявили, что страна «гордится тысячами мужчин и женщин, принимавших участие в антисоветском партизанском движении», и уважает Ванагаса как символ этого движения.
Вооружённая борьба с советской властью под руководством Ванагаса длилась с 1944 по 1953 год. 6 октября в Вильнюсе состоялась торжественная церемония перезахоронения его останков.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила возмущение решением увековечить память о «лесных братьях».