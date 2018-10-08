Литва выразила протест России после заявлений о «лесных братьях»

Посла России в Литве Александра Удальцова вызвали в МИД республики в связи с заявлениями российского внешнеполитического ведомства о главаре литовского националистического формирования Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе.

«Вице-министр иностранных дел Альбинас Зананавичюс выразил российскому дипломату протест в связи с публично объявленным и не соответствующим действительности заявлением о командующем литовских партизан Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД Литвы заявили, что страна «гордится тысячами мужчин и женщин, принимавших участие в антисоветском партизанском движении», и уважает Ванагаса как символ этого движения.

Вооружённая борьба с советской властью под руководством Ванагаса длилась с 1944 по 1953 год. 6 октября в Вильнюсе состоялась торжественная церемония перезахоронения его останков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила возмущение решением увековечить память о «лесных братьях».