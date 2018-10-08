Экс-постпред Украины при ООН назвал Чуркина «неприятным оппонентом»

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Экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев в эфире телеканала «112 Украина» назвал бывшего российского постоянного представителя при всемирной организации Виталия Чуркина «неприятным оппонентом».

«Что сказать — ушёл оппонент. Неприятный оппонент, с которым, так сказать, были неприятные минуты», — сказал он.

При этом Сергеев отметил, что Чуркин был образованным и талантливым человеком, который профессионально выполнял свою работу.

Виталий Чуркин занимал должность постпреда России при ООН с 2006 по 2017 год.

Он скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года.

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма в беседе с НСН назвал главные достижения дипломата.

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