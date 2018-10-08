Экс-постпред Украины при ООН назвал Чуркина «неприятным оппонентом»
«Что сказать — ушёл оппонент. Неприятный оппонент, с которым, так сказать, были неприятные минуты», — сказал он.
При этом Сергеев отметил, что Чуркин был образованным и талантливым человеком, который профессионально выполнял свою работу.
Виталий Чуркин занимал должность постпреда России при ООН с 2006 по 2017 год.
Он скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года.
Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма в беседе с НСН назвал главные достижения дипломата.