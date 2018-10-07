В МВД Молдавии уточнили данные о погибших при взрыве в Кишинёве
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу генерального инспектората полиции МВД Молдавии Александра Пынзаря.
«Ранее спасатели обнаружили тела двух погибших — женщины и ребёнка — под обломками на 14-м этаже. Третьей жертвой стал пожилой мужчина 1941 года рождения, он умер в больнице от полученных ранений», — сказал он.
Пынзарь уточнил, что также пострадал один спасатель — на него при разборе завалов обрушилась бетонная конструкция.
Всех пострадавших госпитализировали.
Ранее сообщалось, что в Кишинёве произошёл взрыв на 15-м этаже жилого дома.