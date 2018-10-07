В МВД Молдавии уточнили данные о погибших при взрыве в Кишинёве

В Кишинёве в результате взрыва, произошедшего в жилом доме, по уточнённым данным, погибли три человека, семеро получили травмы.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу генерального инспектората полиции МВД Молдавии Александра Пынзаря.

«Ранее спасатели обнаружили тела двух погибших — женщины и ребёнка — под обломками на 14-м этаже. Третьей жертвой стал пожилой мужчина 1941 года рождения, он умер в больнице от полученных ранений», — сказал он.

Пынзарь уточнил, что также пострадал один спасатель — на него при разборе завалов обрушилась бетонная конструкция.

Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Кишинёве произошёл взрыв на 15-м этаже жилого дома.