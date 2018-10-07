В Кишинёве в многоэтажном доме произошёл взрыв

В Кишинёве в многоэтажном доме в секторе Рышкановка произошёл взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Молдавии.

«На место взрыва выехали наряды полиции, машины скорой помощи. Разрушено несколько квартир. Причина взрыва пока не известна, но мощность была такой, что ударная волна разрушила бетонные перегородки и перекрытия нескольких этажей. Сообщений о жертвах пока нет», — отметили в ведомстве.

В МВД уточнили, что в доме установлено электрическое оборудование и нет газа.

Отмечается, что начата эвакуация жильцов. По свидетельствам очевидцев, нескольких пострадавших увезли на машинах скорой помощи.

Данных о пострадавших пока нет.

В марте СМИ сообщали о взрыве в магазине в столице Молдавии Кишинёве.