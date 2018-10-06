Латвийская соцсеть подверглась кибератаке в день выборов
Латвийская социальная сеть Draugiem.lv подверглась хакерской атаке в день парламентских выборов в стране, передаёт агентство LETA.
- globallookpress.com
Сообщается, что при попытке зайти на сайт звучал российский гимн и появлялся российский флаг.
В настоящее время портал не работает.
6 октября проходят выборы в сейм Латвии. Граждане выбирают 100 депутатов законодательного органа.
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