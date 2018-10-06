Латвийская соцсеть подверглась кибератаке в день выборов

Латвийская социальная сеть Draugiem.lv подверглась хакерской атаке в день парламентских выборов в стране, передаёт агентство LETA.

Сообщается, что при попытке зайти на сайт звучал российский гимн и появлялся российский флаг.

В настоящее время портал не работает.

6 октября проходят выборы в сейм Латвии. Граждане выбирают 100 депутатов законодательного органа.