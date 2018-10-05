Парламент Белоруссии утвердил Румаса на пост премьера

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Палата представителей Национального собрания Белоруссии поддержала назначение Сергея Румаса премьер-министром страны, сообщает ТАСС.
Парламент Белоруссии утвердил Румаса на пост премьера
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Кандидатуру Румаса поддержали 105 депутатов, против проголосовал один.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 августа назначил нового главу правительства. Им стал Сергей Румас.

Лукашенко отметил, что новый премьер «хорошо знает Россию».

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