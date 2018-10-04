В Армении 6 октября объявлено днём траура в связи со смертью Азнавура

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В Армении суббота, 6 октября, объявлена днём траура в связи со смертью французского певца Шарля Азнавура. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу правительства страны.
В Армении 6 октября объявлено днём траура в связи со смертью Азнавура
  • © Michal Kamaryt
  • globallookpress.com

«В день похорон национального героя Армении, постоянного представителя республики в женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях, чрезвычайного и полномочного посла Армении в Швейцарии, известного певца, композитора, писателя, киноактера и общественного деятеля Шарля Азнавура, объявить 6 октября траур», — говорится в тексте.

Ранее СМИ передавали, что церемония прощания с Азнавуром пройдёт в пятницу, 5 октября, в Доме инвалидов в Париже.

Также сообщалось, что день траура в Армении объявят во время похорон французского музыканта.

О смерти шансонье стало известно 1 октября.

Российский певец Олег Погудин в беседе с Nation News рассказал об уникальности Азнавура.

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