В Армении 6 октября объявлено днём траура в связи со смертью Азнавура

В Армении суббота, 6 октября, объявлена днём траура в связи со смертью французского певца Шарля Азнавура. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу правительства страны.

«В день похорон национального героя Армении, постоянного представителя республики в женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях, чрезвычайного и полномочного посла Армении в Швейцарии, известного певца, композитора, писателя, киноактера и общественного деятеля Шарля Азнавура, объявить 6 октября траур», — говорится в тексте.

Ранее СМИ передавали, что церемония прощания с Азнавуром пройдёт в пятницу, 5 октября, в Доме инвалидов в Париже.

Также сообщалось, что день траура в Армении объявят во время похорон французского музыканта.

О смерти шансонье стало известно 1 октября.

Российский певец Олег Погудин в беседе с Nation News рассказал об уникальности Азнавура.