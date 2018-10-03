В СБУ прокомментировали слова Пашинина об угрозах и прослушке

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Служба безопасности Украины не угрожала российскому актёру Анатолию Пашинину, который воюет в Донбассе на стороне добровольческих батальонов, и не занималась прослушкой его телефона, сообщает «Обозреватель».
В СБУ прокомментировали слова Пашинина об угрозах и прослушке
  • Reuters

«Я не знаю, что толкало Пашинина на такие заявления, но я считаю их странными», — заявила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Она отметила, что СБУ действует «исключительно в рамках действующего законодательства».

В издании сообщили, что ранее Пашинин заявил, что его телефон прослушивает СБУ. Кроме того, он рассказал о представителе украинских спецслужб, который якобы намекнул ему на необходимость покончить с собой.

Ранее Пашинин заявил, что населению Украины безразлична судьба своей страны.

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