Пашинян призвал протестующих у здания парламента разойтись по домам

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников прекратить акцию протеста у здания парламента и разойтись по домам.

«Я призываю поприветствовать сотрудников силовых структур и разойтись по домам», — приводит его слова ТАСС.

Ранее политик поручил уволить министров и губернаторов от «Процветающей Армении» и «Дашнакцутюн».

В свою очередь, в партии «Дашнакцутюн» заявили, что отзывают своих представителей.

Также сообщалось, что парламент Армении на внеочередном заседании проголосовал за принятие законопроекта, который позволяет заблокировать роспуск высшего законодательного органа страны.

Впоследствии стало известно об акции протеста у здания парламента в Ереване, участники которой выступают против принятых поправок.

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