Рада одобрила закон о преференциях для воевавших в Донбассе иностранцев

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, согласно которому иностранные граждане, которые воевали на стороне Киева в Донбассе, могут получить вид на жительство и другие преференции.

РИА Новости

Об этом информирует телеканал «112 Украина». Согласно законопроекту, иностранцы, воевавшие в Донбассе, смогут получить вид на жительство на Украине, если докажут своё участие в боевых действиях. Также законопроект предусматривает запрет на экстрадицию «иностранцев-добровольцев» в страны, «не признавшие агрессии России против Украины». Отмечается, что перечень таких стран утвердит украинское правительство. Ранее стало известно, что в ВСУ до конца 2018 года призовут почти 18 тыс. человек.