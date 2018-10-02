Рада одобрила закон о преференциях для воевавших в Донбассе иностранцев
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «112 Украина».
Согласно законопроекту, иностранцы, воевавшие в Донбассе, смогут получить вид на жительство на Украине, если докажут своё участие в боевых действиях.
Также законопроект предусматривает запрет на экстрадицию «иностранцев-добровольцев» в страны, «не признавшие агрессии России против Украины». Отмечается, что перечень таких стран утвердит украинское правительство.
Ранее стало известно, что в ВСУ до конца 2018 года призовут почти 18 тыс. человек.