В Крыму ответили на заявления Климкина о «ядерном оружии» на полуострове

Вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс, комментируя заявление главы МИД Украины Павла Климкина о якобы размещении Россией ядерного оружия на полуострове, призвал Киев прекратить спекуляции.

Как информирует РИА Новости, в Крыму посоветовали Климкину «разобраться, что у него в Киеве или в квартире размещают».

«Какое его дело, что размещают в Крыму? Крым — российская территория, и что нужно, то здесь и размещают для обеспечения безопасности Крыма. Пусть киевские власти прекратят спекуляции в отношении Крыма, займутся своими делами и не лезут не в свои дела», — отметил Фикс.

Он добавил, что в Киеве не заинтересованы в усилении безопасности в Крыму. По его мнению, в связи с этим власти Украины распространяют различные слухи и домыслы о якобы размещении в Крыму ядерного оружия.

Ранее Климкин заявил, что у Киева есть «обоснованные подозрения, что в Крыму может быть ядерное оружие».