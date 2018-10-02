В Крыму ответили на заявления Климкина о «ядерном оружии» на полуострове

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Вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс, комментируя заявление главы МИД Украины Павла Климкина о якобы размещении Россией ядерного оружия на полуострове, призвал Киев прекратить спекуляции.
В Крыму ответили на заявления Климкина о «ядерном оружии» на полуострове
  • РИА Новости

Как информирует РИА Новости, в Крыму посоветовали Климкину «разобраться, что у него в Киеве или в квартире размещают». 

«Какое его дело, что размещают в Крыму? Крым — российская территория, и что нужно, то здесь и размещают для обеспечения безопасности Крыма. Пусть киевские власти прекратят спекуляции в отношении Крыма, займутся своими делами и не лезут не в свои дела», — отметил Фикс. 

Он добавил, что в Киеве не заинтересованы в усилении безопасности в Крыму. По его мнению, в связи с этим власти Украины распространяют различные слухи и домыслы о якобы размещении в Крыму ядерного оружия.

Ранее Климкин заявил, что у Киева есть «обоснованные подозрения, что в Крыму может быть ядерное оружие».

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