СМИ узнали о наказании для случайно запустившего ракету над Эстонией пилота

Короткая ссылка
ВВС Испании назначили пилоту, который в августе по ошибке выпустил боевую ракету в воздухе над Эстонией, минимальное дисциплинарное наказание.
СМИ узнали о наказании для случайно запустившего ракету над Эстонией пилота
  • © eurofighter.com

Об этом пишет газета El Pais.

Как отмечается, пилот получил минимальное наказание за нарушение регламента, что означает штраф в размере не более недельной зарплаты или арест сроком на 14 дней.

Подчёркивается, что халатность пилота была доказана, однако в результате инцидента никто не пострадал и не был нанесён материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что Эстония решила возобновить полёты истребителей НАТО над страной, которые были приостановлены после инцидента с ракетой ВВС Испании.

В начале августа испанский истребитель по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией.

Обнаружить фрагменты выпущенной ракеты не удалось, после чего её наземные поиски были завершены. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить