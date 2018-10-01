СМИ узнали о наказании для случайно запустившего ракету над Эстонией пилота
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Об этом пишет газета El Pais.
Как отмечается, пилот получил минимальное наказание за нарушение регламента, что означает штраф в размере не более недельной зарплаты или арест сроком на 14 дней.
Подчёркивается, что халатность пилота была доказана, однако в результате инцидента никто не пострадал и не был нанесён материальный ущерб.
Ранее сообщалось, что Эстония решила возобновить полёты истребителей НАТО над страной, которые были приостановлены после инцидента с ракетой ВВС Испании.
В начале августа испанский истребитель по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией.
Обнаружить фрагменты выпущенной ракеты не удалось, после чего её наземные поиски были завершены.