Умер украинский писатель Ярема Гоян

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На Украине в возрасте 78 лет скончался писатель и журналист Ярема Гоян.
Умер украинский писатель Ярема Гоян
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Об этом сообщается на сайте Госкомтелерадио.

«Коллектив Госкомтелерадио искренне скорбит по поводу смерти бывшего директора Национального издательства детской литературы «Радуга», лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Яремы Петровича Гояна», — говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал «112 Украина», в последнее время он сильно болел.

В апреле 2017 года в Киеве на 82-м году жизни скончался украинский поэт и писатель Борис Олейник.

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