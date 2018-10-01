Умер украинский писатель Ярема Гоян

На Украине в возрасте 78 лет скончался писатель и журналист Ярема Гоян.

Об этом сообщается на сайте Госкомтелерадио.

«Коллектив Госкомтелерадио искренне скорбит по поводу смерти бывшего директора Национального издательства детской литературы «Радуга», лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Яремы Петровича Гояна», — говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал «112 Украина», в последнее время он сильно болел.

В апреле 2017 года в Киеве на 82-м году жизни скончался украинский поэт и писатель Борис Олейник.