Источник сообщил о задержании экс-министра транспорта Украины в Москве

В Москве задержан бывший министр транспорта Украины Николай Рудьковский. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«28 сентября, сотрудники полиции в Басманном районе Москвы задержали 50-летнего гражданина Украины Н. Рудьковского, который находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. УК России «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой», — сказал источник.

В 2017 году СК России предъявил обвинения фигурантам дел о нападениях на посольство России в Киеве.

Заочные обвинения были предъявлены активисту объединения «Свобода» Владимиру Назаренко, Владимиру Романцову и бывшему депутату Верховной рады Украины Николаю Рудьковскому.

По данным СК, ущерб от нападения на посольство в 2014 году составил более 14 млн рублей.