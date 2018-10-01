Источник сообщил о задержании экс-министра транспорта Украины в Москве

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В Москве задержан бывший министр транспорта Украины Николай Рудьковский. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник сообщил о задержании экс-министра транспорта Украины в Москве
  • @rudkovskiynick
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«28 сентября, сотрудники полиции в Басманном районе Москвы задержали 50-летнего гражданина Украины Н. Рудьковского, который находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. УК России «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой», — сказал источник.

В 2017 году СК России предъявил обвинения фигурантам дел о нападениях на посольство России в Киеве.

Заочные обвинения были предъявлены активисту объединения «Свобода» Владимиру Назаренко, Владимиру Романцову и бывшему депутату Верховной рады Украины Николаю Рудьковскому.

По данным СК, ущерб от нападения на посольство в 2014 году составил более 14 млн рублей.

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