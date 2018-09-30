Жителей Украины в прямом эфире назвали «нацией болванов»
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По его словам, на Украине «очень плохо существует литературный, книжный рынок», который находится «в каком-то зачаточном состоянии».
«К сожалению, мы не являемся аналогом западных стран. Во-первых, мы нечитающая нация. Мы являемся нацией болванов, которые смотрят телевизор и верят тому, кто там им вещает», — сказал он.
Он добавил, что украинцев с детства не приучают к культуре чтения.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук назвал украинцев рабами и холуями.