Жителей Украины в прямом эфире назвали «нацией болванов»

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Украинский журналист Остап Дроздов в прямом эфире телеканала ZIK назвал своих соотечественников «нацией болванов» из-за того, что, по его мнению, они смотрят телевизор, но не читают книг.
Жителей Украины в прямом эфире назвали «нацией болванов»
  • © Serg Glovny
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По его словам, на Украине «очень плохо существует литературный, книжный рынок», который находится «в каком-то зачаточном состоянии».

«К сожалению, мы не являемся аналогом западных стран. Во-первых, мы нечитающая нация. Мы являемся нацией болванов, которые смотрят телевизор и верят тому, кто там им вещает», — сказал он.

Он добавил, что украинцев с детства не приучают к культуре чтения. 

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук назвал украинцев рабами и холуями.

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