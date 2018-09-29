СБУ задержала ездившего с номерами ДНР по Киеву мужчину

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала мужчину, который ездил по Киеву на автомобиле с номерами самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).

«27 сентября в сети интернет появилось сообщение о передвижении по городу Киев автомобиля Peugeot 301 с номерными знаками так называемой ДНР. Благодаря принятым оперативным мерам контрразведчики СБУ меньше чем за сутки установили местонахождение автотранспортного средства, задержали мужчину, который управлял авто (гражданина Украины, бывшего сотрудника МВД Украины, в настоящее время представителя одной из украинских страховых компаний), и изъяли фейковые регистрационные номера и документы на транспортное средство», — говорится в сообщении СБУ в Facebook.

Мужчина объяснил, что автомобиль находился с 2014 года в розыске по линии Интерпола, был задержан на территории России полицией и передан ему как представителю страховой компании.

Отмечается, что при пересечении российско-украинской границы он снял номерные знаки ДНР, но при въезде в Киев снова установил их, по его словам, «для обеспечения соответствия регистрационных автомобильных номеров пакету документов на указанную машину, выданных российскими представителями Интерпола, в случае остановки транспортного средства для проверки работниками полиции Украины».