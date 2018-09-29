Захватившая здание ППС в Ереване группа создала партию

Вооружённая группа «Сасна црер» (Сасунские храбрецы), которая захватила в 2016 году здание патрульно-постовой службы в Ереване, объявила о создании политической партии.

Как сообщает РИА Новости, координатором движения был избран лидер вооруженной группы Варужан Аветисян, освобождённый в августе.

Аветисян заявил, что партия готова участвовать во внеочередных парламентских выборах.

«Мы будем поддерживать премьер-министра Никола Пашиняна как минимум до новых парламентских выборов», — заявил он.

17 июля 2016 года группа вооружённых лиц «Сасна Црер» проникла на территорию полка патрульно-постовой службы полиции Армении в Ереване и удерживала находившихся там людей. Захватившие территорию полка требовали отставки президента Сержа Саргсяна и освобождения оппозиционера Жирайра Сефиляна. В результате захвата и сопутствующих событий около 50 человек пострадали, трое полицейских погибли. В конце июля члены группы сдались властям, 20 человек были арестованы.