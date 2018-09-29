Захватившая здание ППС в Ереване группа создала партию

Короткая ссылка
Вооружённая группа «Сасна црер» (Сасунские храбрецы), которая захватила в 2016 году здание патрульно-постовой службы в Ереване, объявила о создании политической партии.
Захватившая здание ППС в Ереване группа создала партию
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, координатором движения был избран лидер вооруженной группы Варужан Аветисян, освобождённый в августе.

Аветисян заявил, что партия готова участвовать во внеочередных парламентских выборах. 

«Мы будем поддерживать премьер-министра Никола Пашиняна как минимум до новых парламентских выборов», — заявил он.

17 июля 2016 года группа вооружённых лиц «Сасна Црер» проникла на территорию полка патрульно-постовой службы полиции Армении в Ереване и удерживала находившихся там людей. Захватившие территорию полка требовали отставки президента Сержа Саргсяна и освобождения оппозиционера Жирайра Сефиляна. В результате захвата и сопутствующих событий около 50 человек пострадали, трое полицейских погибли. В конце июля члены группы сдались властям, 20 человек были арестованы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить