Захватившая здание ППС в Ереване группа создала партию
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, координатором движения был избран лидер вооруженной группы Варужан Аветисян, освобождённый в августе.
Аветисян заявил, что партия готова участвовать во внеочередных парламентских выборах.
«Мы будем поддерживать премьер-министра Никола Пашиняна как минимум до новых парламентских выборов», — заявил он.
17 июля 2016 года группа вооружённых лиц «Сасна Црер» проникла на территорию полка патрульно-постовой службы полиции Армении в Ереване и удерживала находившихся там людей. Захватившие территорию полка требовали отставки президента Сержа Саргсяна и освобождения оппозиционера Жирайра Сефиляна. В результате захвата и сопутствующих событий около 50 человек пострадали, трое полицейских погибли. В конце июля члены группы сдались властям, 20 человек были арестованы.