В ЛНР заявили о четырёх обстрелах со стороны ВСУ

В самопровозглашённой Луганской народной республике зафиксировали четыре случая обстрела со стороны украинских военных за прошедшие сутки.

Об этом сообщается на сайте Народной милиции ЛНР.

«За прошедшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив миномёты калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие», — заявили в пресс-службе.

Обстрелам подверглись районы недалеко от населенных пунктов Желобок, Сокольники, Михайловка.

Согласно предварительным данным Народной милиции ЛНР «потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет».

28 сентября в ЛНР сообщили о трёх случаях обстрела со стороны украинских военных за сутки.