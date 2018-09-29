В ЛНР заявили о четырёх обстрелах со стороны ВСУ
Об этом сообщается на сайте Народной милиции ЛНР.
«За прошедшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив миномёты калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие», — заявили в пресс-службе.
Обстрелам подверглись районы недалеко от населенных пунктов Желобок, Сокольники, Михайловка.
Согласно предварительным данным Народной милиции ЛНР «потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет».
28 сентября в ЛНР сообщили о трёх случаях обстрела со стороны украинских военных за сутки.