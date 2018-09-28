Полицейские не нашли взрывчатку в поезде Киев — Мариуполь

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Представители правоохранительных органов Украины не обнаружили взрывоопасных предметов и веществ в поезде Киев — Мариуполь, сообщает полиция Киева.

«В результате тщательного осмотра поезда и территории вокзала никаких взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются личность и местонахождение «минёра» и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности») Уголовного кодекса Украины.

Ранее неизвестные сообщили о минировании поезда.

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