На Украине задержали велосипедиста из США, пытавшегося незаконно попасть в Россию

На Украине в Харьковской области пограничники задержали гражданина США, который пытался незаконно попасть в Россию на велосипеде, чтобы увидеться с любимой, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления государственной пограничной службы Украины.

«При проведении собеседования мужчина объяснил, что пытался попасть в Россию, чтобы увидеться с любимой. Из-за невозможности получить российскую визу он законным путём попал на Украину, купил велосипед и отправился в незаконное путешествие в Россию на нём», — сообщается на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что гражданина США задержали сотрудники отдела пограничной службы Казачья Лопань Харьковского отряда в 10 метрах от линии государственной границы.

В ведомстве сообщили, что американец привлечён к административной ответственности за попытку нарушения границы Украины.

Ранее сообщалось, что российские пограничники задержали на Чукотке гражданина Соединённых Штатов, который прибыл к берегам России на лодке и попросил политического убежища.