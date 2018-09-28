Экс-депутат Рады оценил отставку Кучмы с поста представителя Украины в контактной группе

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН оценил отставку экс-президента Украины Леонида Кучмы с поста представителя Киева в контактной группе.

«Неделю назад первый президент Украины Леонид Кравчук вышел из состава конституционной комиссии», — напомнил Олейник.

По его словам, Кравчук решил отдалиться от нынешнего главы государства Петра Порошенко, теперь так же поступил Кучма.

Как отметил Олейник, Кучма увидел, что минский процесс зашёл в тупик по вине Киева, и «самоустранился», чтобы не отвечать на неудобные вопросы о несоблюдении Украиной её обязательств.

Ранее Кучма заявил о безальтернативности Минских соглашений.