Экс-депутат Рады оценил отставку Кучмы с поста представителя Украины в контактной группе
- РИА Новости
«Неделю назад первый президент Украины Леонид Кравчук вышел из состава конституционной комиссии», — напомнил Олейник.
По его словам, Кравчук решил отдалиться от нынешнего главы государства Петра Порошенко, теперь так же поступил Кучма.
Как отметил Олейник, Кучма увидел, что минский процесс зашёл в тупик по вине Киева, и «самоустранился», чтобы не отвечать на неудобные вопросы о несоблюдении Украиной её обязательств.
Ранее Кучма заявил о безальтернативности Минских соглашений.