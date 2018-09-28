На Украину не пустили российского актёра Дмитрия Бедерина

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Советник главы погранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что пограничники в аэропорту Борисполь не пропустили российского актёра Дмитрия Бедерина, прилетевшего из Кишинёва.
На Украину не пустили российского актёра Дмитрия Бедерина
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«Учитывая то, что этот гражданин России нарушил законодательство Украины, пограничники приняли решение о непропуске его на территорию Украины и запретили ему въезд сроком на 3 года», — говорится в сообщении «Укринформа».

Отмечается, что актёр принимал участие в съёмках фильма в Крыму.

По словам Сободяна, погранслужба Украины не пропустила через границу и запретила въезд «почти 130 российским деятелям искусства и спорта».

Ранее сообщалось, что российский актёр Дмитрий Орлов, сыгравший в фильмах «Брат-2» и «Сёстры», попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

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