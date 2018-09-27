Всемирный банк рассказал об условиях предоставления Украине гарантий на $800 млн

Короткая ссылка
Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдавии и Украины Сату Кахконен рассказала, при каком условии украинским властям будут предоставлены гарантии на $800 млн.
Всемирный банк рассказал об условиях предоставления Украине гарантий на $800 млн
  • © REUTERS

Об этом сообщает УНИАН.

По её словам, Всемирный банк предоставит гарантии, если Киев продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

«Мы стараемся получить эти деньги от рынков для Украины, чтобы поддержать реформы, которые сейчас внедряются. Чтобы мы могли двигаться с нашей гарантией, должна быть внедрена должным образом программа сотрудничества с МВФ», — сказала она. 

Кахконен отметила, что исполнительный директорат Всемирного банка ожидает положительного результата переговоров украинской стороны с фондом.

В июле Кахконен заявила, что за пять лет на Украине возросло число живущих за чертой бедности украинцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить