Всемирный банк рассказал об условиях предоставления Украине гарантий на $800 млн
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Об этом сообщает УНИАН.
По её словам, Всемирный банк предоставит гарантии, если Киев продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).
«Мы стараемся получить эти деньги от рынков для Украины, чтобы поддержать реформы, которые сейчас внедряются. Чтобы мы могли двигаться с нашей гарантией, должна быть внедрена должным образом программа сотрудничества с МВФ», — сказала она.
Кахконен отметила, что исполнительный директорат Всемирного банка ожидает положительного результата переговоров украинской стороны с фондом.
В июле Кахконен заявила, что за пять лет на Украине возросло число живущих за чертой бедности украинцев.