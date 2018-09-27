Всемирный банк рассказал об условиях предоставления Украине гарантий на $800 млн

Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдавии и Украины Сату Кахконен рассказала, при каком условии украинским властям будут предоставлены гарантии на $800 млн.

Об этом сообщает УНИАН.

По её словам, Всемирный банк предоставит гарантии, если Киев продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

«Мы стараемся получить эти деньги от рынков для Украины, чтобы поддержать реформы, которые сейчас внедряются. Чтобы мы могли двигаться с нашей гарантией, должна быть внедрена должным образом программа сотрудничества с МВФ», — сказала она.

Кахконен отметила, что исполнительный директорат Всемирного банка ожидает положительного результата переговоров украинской стороны с фондом.

В июле Кахконен заявила, что за пять лет на Украине возросло число живущих за чертой бедности украинцев.