В Латвии собираются раскрыть архивы КГБ

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Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам одобрила для рассмотрения в окончательном чтении законопроект о публикации документов Комитета государственной безопасности (КГБ) Латвийской ССР в интернете в этом году.
В Латвии собираются раскрыть архивы КГБ
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Как сообщает Delfi, планируется опубликовать агентурные картотеки, картотеку учёта внештатных оперативных сотрудников и телефонные книжки работников КГБ, которые содержат информацию о штатных сотрудниках.

Центру документирования последствий тоталитаризма планируется поручить до 3 декабря передать документы Латвийскому национальному архиву для публикации на его сайте до 31 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что Литва собирается потребовать с России компенсации за «оккупационный ущерб», нанесённый стране Советским Союзом, доказав, что в составе СССР Литва была не дотационной республикой, а донором.

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