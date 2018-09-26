Глава Минобороны Литвы выступил против использования российского ПО

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Глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что литовским ведомствам нужно отказаться от использования российского программного обеспечения.
Глава Минобороны Литвы выступил против использования российского ПО
  • © pixabay.com

Об этом информирует LRT.

Отмечается, что по меньшей мере восемь государственных ведомств Литвы используют программное обеспечение, разработанное в России.

Речь идёт в том числе о Банке Литвы, полиции, Службе расследования финансовых преступлений и спасательной службе.

«Всё нужно решать пропорционально связанным с этим рискам и принимать временные меры для управления рисками. Очевидно, что в будущем эти программы должны быть устранены», — заявил он.

Ранее стало известно, что в Литве возле границы с Россией создают авиаполигон по стандартам НАТО.

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