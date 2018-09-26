Глава Минобороны Литвы выступил против использования российского ПО

Глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что литовским ведомствам нужно отказаться от использования российского программного обеспечения.

Об этом информирует LRT.

Отмечается, что по меньшей мере восемь государственных ведомств Литвы используют программное обеспечение, разработанное в России.

Речь идёт в том числе о Банке Литвы, полиции, Службе расследования финансовых преступлений и спасательной службе.

«Всё нужно решать пропорционально связанным с этим рискам и принимать временные меры для управления рисками. Очевидно, что в будущем эти программы должны быть устранены», — заявил он.

Ранее стало известно, что в Литве возле границы с Россией создают авиаполигон по стандартам НАТО.