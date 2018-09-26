В ЕС потребовали от Киева возобновить трансляцию украинского телеканала
- © pixabay.com
Об этом информирует пресс-служба Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), которой принадлежит телеканал. НОТУ является членом ЕВС.
Как заявил гендиректор ЕВС Ноэл Каррен, в союзе обескуражены тем, что украинские власти приняли решение «лишить народ такого важного института, служащего обществу».
«Мы призываем власти немедленно возобновить трансляцию и выделить необходимое финансирование с целью позволить общественному заказчику выполнять свою важную функцию для общества и демократии в Украине», — приводит его слова УНН.
Отмечается, что 25 сентября на Украине отключили аналоговую трансляцию телеканала в большей части страны из-за долгов НОТУ.
В июле стало известно, что на телеканале «UA:Перший» закрывают программу «Доброе утро, страна», в эфире которой лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о планах президента Украины Петра Порошенко сорвать выборы главы государства.