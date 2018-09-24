Ющенко призвал привлечь США к урегулированию конфликта в Донбассе

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Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что конфликт в Донбассе будет трудно решить без участия Соединённых Штатов.
Ющенко призвал привлечь США к урегулированию конфликта в Донбассе
  • © Григорий Василенко
  • РИА Новости

«Мы сегодня смотрим на крымский конфликт и на донбасский с точки зрения европейских политиков — гораздо профессиональнее, намного глубже. И это даёт нам возможность осмыслить новацию, которую мы должны предложить. Модернизация должна начаться с расширения стола. Я убеждён, что без американского участия этот конфликт урегулировать будет трудно», — сказал он.

По его словам, в Европе не существует «стороны, которая была бы в одной категории с Москвой», передаёт телеканал «112 Украина».

«Нет такого солиста, который бы за столом переговоров, где присутствует президент России, вёл бы достойное, адекватное соло. Это не потому, что они неуклюжи, — это вторая категория весовая», — пояснил он.

Ющенко отметил, что необходимо «добавить игроков».

«Мы должны перейти на следующую ступеньку, не девальвируя тех людей, которые приложились к этому этапу», — считает он.

При этом, по его мнению, минский процесс «себя исчерпал» и «просит модернизации».

Ранее Ющенко заявил, что Украина допускает ошибки при разрешении конфликта в Донбассе.

Политолог Леонид Крутаков прокомментировал ФАН предложение Киева перенести из Минска переговоры по Донбассу.

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