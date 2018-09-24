Порошенко проведёт встречу с представителями бизнеса США
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба президента Украины.
Отмечается, что Порошенко выступит с речью в ходе общих дебатов ГА ООН, поучаствует в саммите по миротворчеству ООН и проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами стран.
«Отдельное внимание во время визита будет уделено углублению украинско-американских отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах. С этой целью глава государства проведёт встречу с представителями деловых кругов и бизнеса США», — говорится в сообщении.
Также Порошенко встретится с лидерами украинской общины США и руководителями еврейских организаций США.
Ранее стало известно, что Порошенко выступит на ГА ООН 26 сентября.