Порошенко проведёт встречу с представителями бизнеса США

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Президент Украины Пётр Порошенко посетит США с 24 по 27 сентября, где примет участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проведёт встречу с представителями американского бизнеса.
Порошенко проведёт встречу с представителями бизнеса США
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба президента Украины. 

Отмечается, что Порошенко выступит с речью в ходе общих дебатов ГА ООН, поучаствует в саммите по миротворчеству ООН и проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами стран.

«Отдельное внимание во время визита будет уделено углублению украинско-американских отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах. С этой целью глава государства проведёт встречу с представителями деловых кругов и бизнеса США», — говорится в сообщении.

Также Порошенко встретится с лидерами украинской общины США и руководителями еврейских организаций США.

Ранее стало известно, что Порошенко выступит на ГА ООН 26 сентября.

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