Главы МИД Армении и Азербайджана 26 сентября встретятся в Нью-Йорке

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова по вопросам ситуации в Карабахе состоится 26 сентября в Нью-Йорке.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского МИД.

«При посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (по карабахскому урегулированию. — RT) 26 сентября в Нью-Йорке состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова», — сообщается в материалах пресс-службы МИД Армении.

В августе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова к переговорам по урегулированию карабахского конфликта.