При взрыве гранаты в жилом доме в ЛНР пострадали четыре человека

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва гранаты в жилом доме в самопровозглашённой Луганской народной республике. Об этом сообщили в МЧС ЛНР.

РИА Новости

«В посёлке Георгиевка Лутугинского района в жилом доме от взрыва ручной гранаты (предположительно РГД-5) получили осколочные ранения различной степени тяжести четыре человека», — приводит РИА Новости сообщение ведомства. Как уточняется, пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Ранее сообщалось, что в Кировском районе Донецка в магазине произошёл взрыв. В результате инцидента пострадали два человека.