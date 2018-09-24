При взрыве гранаты в жилом доме в ЛНР пострадали четыре человека
- РИА Новости
«В посёлке Георгиевка Лутугинского района в жилом доме от взрыва ручной гранаты (предположительно РГД-5) получили осколочные ранения различной степени тяжести четыре человека», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Как уточняется, пострадавшие были госпитализированы.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Кировском районе Донецка в магазине произошёл взрыв. В результате инцидента пострадали два человека.