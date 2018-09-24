При взрыве гранаты в жилом доме в ЛНР пострадали четыре человека

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По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва гранаты в жилом доме в самопровозглашённой Луганской народной республике. Об этом сообщили в МЧС ЛНР.
При взрыве гранаты в жилом доме в ЛНР пострадали четыре человека
  • РИА Новости

«В посёлке Георгиевка Лутугинского района в жилом доме от взрыва ручной гранаты (предположительно РГД-5) получили осколочные ранения различной степени тяжести четыре человека», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Как уточняется, пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Донецка в магазине произошёл взрыв. В результате инцидента пострадали два человека.

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