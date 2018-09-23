СМИ: В Польше растёт разочарование в Украине

Короткая ссылка
Польские власти всё больше разочаровываются в Украине из-за позиции Киева по поводу исторической памяти.
СМИ: В Польше растёт разочарование в Украине
  • © artifant
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в правительстве Польши.

В частности, в Варшаве недовольна тем, что киевские власти запретили проводить эксгумационные работы. Негатив возрастает и из-за «антипольского пиара» Киева в Брюсселе, Берлине и Вашингтоне.

«В Варшаве растёт разочарование в Киеве, в его подходах к политике и исторической памяти», — отметил собеседник.

Источник добавил, что власти соседней страны окончательно перешли «красную черту», когда посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире польской радиостанции RMF24 заявил, что украинская сторона позволит полякам провести эксгумационные работы только после восстановления уничтоженных украинских памятников на территории Польши.

«В Варшаве заявления посла Дещицы вызывают отвращение. Это оценка не только руководства МИД, но и польского правительства», — отметил источник.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что в Варшаве ожидают от Киева шагов по дегероизации членов УПА*.

«Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить