СМИ: В Польше растёт разочарование в Украине

Польские власти всё больше разочаровываются в Украине из-за позиции Киева по поводу исторической памяти.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в правительстве Польши.

В частности, в Варшаве недовольна тем, что киевские власти запретили проводить эксгумационные работы. Негатив возрастает и из-за «антипольского пиара» Киева в Брюсселе, Берлине и Вашингтоне.

«В Варшаве растёт разочарование в Киеве, в его подходах к политике и исторической памяти», — отметил собеседник.

Источник добавил, что власти соседней страны окончательно перешли «красную черту», когда посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире польской радиостанции RMF24 заявил, что украинская сторона позволит полякам провести эксгумационные работы только после восстановления уничтоженных украинских памятников на территории Польши.

«В Варшаве заявления посла Дещицы вызывают отвращение. Это оценка не только руководства МИД, но и польского правительства», — отметил источник.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что в Варшаве ожидают от Киева шагов по дегероизации членов УПА*.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).