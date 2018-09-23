В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
«За 21 сентября 2018 года со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано три обстрела», — рассказал собеседник агентства.
По данным представительства ЛНР в СЦКК, обстрелу подверглись три населённых пункта: Золотое-5 (Михайловка), Христовое и Донецкий. Как сообщают в представительстве ЛНР в СЦКК, обстрелы велись из миномётов калибром 82 мм, крупнокалиберных пулемётов, гранатомётов и стрелкового оружия. Всего в сторону республики выпустили свыше десяти мин и гранат.
«В результате обстрела повреждён маршрутный автобус. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — резюмировали в представительстве ЛНР в СЦКК.
21 сентября в ЛНР заявили, что украинские военнослужащие три раза обстреляли территорию ЛНР за сутки.