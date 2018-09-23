В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В представительстве самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинская сторона трижды за сутки обстреляла территорию ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.

«За 21 сентября 2018 года со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано три обстрела», — рассказал собеседник агентства.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, обстрелу подверглись три населённых пункта: Золотое-5 (Михайловка), Христовое и Донецкий. Как сообщают в представительстве ЛНР в СЦКК, обстрелы велись из миномётов калибром 82 мм, крупнокалиберных пулемётов, гранатомётов и стрелкового оружия. Всего в сторону республики выпустили свыше десяти мин и гранат.

«В результате обстрела повреждён маршрутный автобус. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — резюмировали в представительстве ЛНР в СЦКК.

21 сентября в ЛНР заявили, что украинские военнослужащие три раза обстреляли территорию ЛНР за сутки.