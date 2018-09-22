Актёр Стивен Болдуин стал профессором в киевском университете
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- globallookpress.com
Об этом сообщает «Укринформ».
Отмечается, что данное звание Болдуин получил 21 сентября во время встречи со студентами университета, во время которой поделился своим опытом работы с молодёжью.
Как уточняет агентство, Болдуин также рассказал, что в 2020 году будет снимать на Украине фильм и проводит для него кастинг среди студентов университета.
В январе 2017 года сообщалось, что Стивен Болдуин призвал своего брата Алека прекратить пародировать президента США Дональда Трампа.