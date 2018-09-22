Актёр Стивен Болдуин стал профессором в киевском университете

Голливудский актёр Стивен Болдуин получил звание профессора Киевского университета культуры.

Об этом сообщает «Укринформ».

Отмечается, что данное звание Болдуин получил 21 сентября во время встречи со студентами университета, во время которой поделился своим опытом работы с молодёжью.

Как уточняет агентство, Болдуин также рассказал, что в 2020 году будет снимать на Украине фильм и проводит для него кастинг среди студентов университета.

В январе 2017 года сообщалось, что Стивен Болдуин призвал своего брата Алека прекратить пародировать президента США Дональда Трампа.