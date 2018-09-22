Актёр Стивен Болдуин стал профессором в киевском университете

Короткая ссылка
Голливудский актёр Стивен Болдуин получил звание профессора Киевского университета культуры.
Актёр Стивен Болдуин стал профессором в киевском университете
  • © Str
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Укринформ».

Отмечается, что данное звание Болдуин получил 21 сентября во время встречи со студентами университета, во время которой поделился своим опытом работы с молодёжью.

Как уточняет агентство, Болдуин также рассказал, что в 2020 году будет снимать на Украине фильм и проводит для него кастинг среди студентов университета.

В январе 2017 года сообщалось, что Стивен Болдуин призвал своего брата Алека прекратить пародировать президента США Дональда Трампа. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить