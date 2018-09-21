В Италии прокомментировали решение властей Вероны лишить Порошенко звания почётного гражданина

Депутат регионального парламента области Венето Стефано Вальдегамбери в беседе с НСН прокомментировал решение властей Вероны лишить президента Украины Петра Порошенко звания почётного гражданина.

«Нет никакой ясности в истории об украденных из музея Кастельвеккьо картинах. Я критиковал бывшего мэра Вероны за это решение», — заявил он.

По его словам, Украина находится «абсолютно на другой стороне демократических принципов».

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФАН оценил решение властей Вероны.

Порошенко стал почётным гражданином Вероны в 2016 году за то, что Италии вернули обнаруженные на Украине 17 исторических картин, похищенных из веронского музея.