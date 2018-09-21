В НАТО отметили прогресс Грузии на пути в альянс

Заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер в ходе визита в Тбилиси отметила прогресс Грузии в подготовке к вступлению в альянс, сообщает Deutsche Welle.

«У Грузии есть существенный прогресс с точки зрения проведения реформ, экономического развития, создания эффективных институтов безопасности и обороны», — заявила Гетемюллер.

По её словам, Грузия вносит вклад в укрепление безопасности, в частности, в установление стабильности в Афганистане.

Она добавила, что продолжается подготовка Грузии к вступлению в альянс в соответствии с решением, которое было принято на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году.

Ранее СМИ сообщали о визите Гетемюллер в Грузию.