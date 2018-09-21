Умер экс-премьер Украины Виталий Масол

Короткая ссылка
Бывший глава Совета министров УССР и третий премьер-министр Виталий Масол скончался на 90-м году жизни.
Умер экс-премьер Украины Виталий Масол
  • ©Фундація П.Т.ТРОНЬКА/youtube

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на замглавы Черниговского облсовета Арсена Дидура.

«На 90-м году жизни скончался Виталий Андреевич Масол — известный государственный деятель и политик, мудрый, высокопрофессиональный и щедрый душой человек, которого я лично знал и уважал... Искренние соболезнования родным и близким Виталия Андреевича. Вечная память», — сказал Дидур.

Он занимал должность премьера с 1994 по 1995 год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить