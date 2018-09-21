Умер экс-премьер Украины Виталий Масол

Бывший глава Совета министров УССР и третий премьер-министр Виталий Масол скончался на 90-м году жизни.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на замглавы Черниговского облсовета Арсена Дидура.

«На 90-м году жизни скончался Виталий Андреевич Масол — известный государственный деятель и политик, мудрый, высокопрофессиональный и щедрый душой человек, которого я лично знал и уважал... Искренние соболезнования родным и близким Виталия Андреевича. Вечная память», — сказал Дидур.

Он занимал должность премьера с 1994 по 1995 год.