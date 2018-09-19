Додон заявил о намерении провести референдум по Приднестровью

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал о намерении провести референдум по Приднестровью.

Об этом он сообщил во время передачи Moldova în direct на телеканале «Молдова 1».

«После парламентских выборов мы будем обсуждать конкретные сценарии, как может проходить эта реинтеграция, и очень важно, что любая форма реинтеграции, взаимосуществования будет обсуждаться с гражданами Республики Молдова в рамках референдума», — цитирует его Deschide.

По его словам, когда в стране будет выработан подход по данной ситуации, вариант реинтеграции будет предложен международному сообществу.

Он также уточнил, что когда будет реализовано политическое решение приднестровского конфликта, войска, находящиеся на территории левого берега Днестра, надо будет вывести.

Отдельно Додон добавил, что после парламентских выборов необходимо будет предпринять шаги по свободному передвижению на двух берегах Днестра.

Ранее молдавский президент в беседе с kp.ru заявил, что в ближайшие три-пять лет приднестровский вопрос исчезнет с повестки дня.