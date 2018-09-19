Гройсман назвал главные задачи правительства Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о главных задачах кабмина.

Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что политик заявил, что правительство должно стремиться к обеспечению роста экономики, что выражается в поддержке ведущих отраслей, а также к обеспечению страны квалифицированными кадрами.

«Рост экономики — это самое главное задание. Далее — поддержка тех секторов, которые имеют потенциал к росту, а также обеспечение национальной экономики квалифицированными украинскими кадрами. Это те задания, которые мы должны выполнять в дальнейшем», — сказал он.

По данным агентства, премьер отдельно акцентировал внимание на вопросе развития агропромышленного комплекса страны.

Ранее Гройсман заявил, что невыплата долгов угрожает Украине дефолтом.

Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил слова премьер-министра Украины о возможном дефолте в стране.