Гройсман назвал главные задачи правительства Украины
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Об этом сообщает УНИАН.
Отмечается, что политик заявил, что правительство должно стремиться к обеспечению роста экономики, что выражается в поддержке ведущих отраслей, а также к обеспечению страны квалифицированными кадрами.
«Рост экономики — это самое главное задание. Далее — поддержка тех секторов, которые имеют потенциал к росту, а также обеспечение национальной экономики квалифицированными украинскими кадрами. Это те задания, которые мы должны выполнять в дальнейшем», — сказал он.
По данным агентства, премьер отдельно акцентировал внимание на вопросе развития агропромышленного комплекса страны.
Ранее Гройсман заявил, что невыплата долгов угрожает Украине дефолтом.
Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил слова премьер-министра Украины о возможном дефолте в стране.