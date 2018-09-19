В центре Киева проходит митинг автомобилистов

Владельцы автомобилей с еврономерами проводят митинг у здания украинского правительства в центре Киева, передаёт «112 Украина».

Сообщается, что среди основных требований митингующих — принятие законов по улучшению растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией и выделение средств на ремонт дорог на Украине.

По данным телеканала, водители не планируют полностью перекрывать правительственный квартал.

В июле протестующие в Киеве потребовали убрать коррупционные схемы при импорте автомобилей и ввести доступное растаможивание «вместо репрессий».