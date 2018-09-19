В центре Киева проходит митинг автомобилистов
- globallookpress.com
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Сообщается, что среди основных требований митингующих — принятие законов по улучшению растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией и выделение средств на ремонт дорог на Украине.
По данным телеканала, водители не планируют полностью перекрывать правительственный квартал.
В июле протестующие в Киеве потребовали убрать коррупционные схемы при импорте автомобилей и ввести доступное растаможивание «вместо репрессий».