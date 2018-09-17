В ходе беспорядков около здания Генпрокуратуры Украины в Киеве пострадали семь человек

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Во время беспорядков перед зданием Генеральной прокуратуры в Киеве пострадали семь полицейских. Об этом заявили в пресс-службе столичной полиции.
В ходе беспорядков около здания Генпрокуратуры Украины в Киеве пострадали семь человек
  • ©gp.gov.ua

Как отмечается, протестующие спровоцировали потасовку с сотрудниками правоохранительных органов, попытавшись попасть внутрь здания ведомства, передаёт телеканал «112 Украина».

«Во время мероприятия активисты расписали стены здания, а затем агрессивно настроенные участники пытались попасть в помещение, применили газовые баллончики, а затем возникла потасовка с сотрудниками полиции, которые обеспечивали правопорядок», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что во время конфликта пострадали несколько полицейских, «оказать помощь которым не было возможности из-за людей, штурмовавших здание».

«Впоследствии участники акции сделали коридор, полицейские отступили. Пострадавшим полицейским оказывают необходимую медицинскую помощь», — добавили в полиции.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело. 

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