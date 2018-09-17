Кучма призвал Трампа извиниться перед Украиной

Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что американскому лидеру Дональду Трампу нужно извиниться перед Украиной за то, что «ядерный клуб» якобы обманул украинскую сторону.

Такое мнение Кучма выразил на конференции «Ялтинская европейская стратегия», передаёт Espreso.tv.

«Украину обманули, Северная Корея без ядерного оружия вообще ничего не стоит. Какой бы совет хотели дать в этом плане Трампу? Главное — надо вернуться и сказать: «Извините, я готов более активно помогать Украине в этой проблеме, которая сегодня является страшной не только для Украины, но и для Европы и всего мира», — сказал он.

Издание напоминает, что Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году, после чего между США, Украиной, Россией и Британией был заключён Будапештский меморандум.

Он был подписан 5 декабря 1994 года лидерами стран и стал документом, который лишил украинскую сторону ядерного оружия и положил начало присоединению Киева к Договору о нераспространении.

Ранее в Киеве подчеркнули, что не могут объявить войну России, отметив, что Украина не обладает оружием, позволяющим противостоять ядерной державе, после подписания Будапештского меморандума.

В декабре 2017 года украинский депутат Антон Геращенко заявил, что Соединённые Штаты не выполнили свои обязательства по защите Украины, а Будапештский меморандум «фактически забыт».