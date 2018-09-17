Кучма призвал Трампа извиниться перед Украиной
- РИА Новости
Такое мнение Кучма выразил на конференции «Ялтинская европейская стратегия», передаёт Espreso.tv.
«Украину обманули, Северная Корея без ядерного оружия вообще ничего не стоит. Какой бы совет хотели дать в этом плане Трампу? Главное — надо вернуться и сказать: «Извините, я готов более активно помогать Украине в этой проблеме, которая сегодня является страшной не только для Украины, но и для Европы и всего мира», — сказал он.
Издание напоминает, что Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году, после чего между США, Украиной, Россией и Британией был заключён Будапештский меморандум.
Он был подписан 5 декабря 1994 года лидерами стран и стал документом, который лишил украинскую сторону ядерного оружия и положил начало присоединению Киева к Договору о нераспространении.
Ранее в Киеве подчеркнули, что не могут объявить войну России, отметив, что Украина не обладает оружием, позволяющим противостоять ядерной державе, после подписания Будапештского меморандума.
В декабре 2017 года украинский депутат Антон Геращенко заявил, что Соединённые Штаты не выполнили свои обязательства по защите Украины, а Будапештский меморандум «фактически забыт».