Эксперт заявил о необходимости проведения расследования деятельности американской лаборатории под Тбилиси
«Эти и другие сведения, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что деятельность вот этих лабораторий должна быть взята под более жёсткий контроль... Я считаю, что этим должна заняться Организации Объединённых Наций, может быть её Совет Безопасности. И на международном уровне должны быть проведены соответствующие расследования», — сказал Маркин.
Ранее бывший министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе сообщил, что заинтересован в привлечении внимания к ситуации с американской лабораторией в Грузии и в проведении международного расследования.