Эксперт заявил о необходимости проведения расследования деятельности американской лаборатории под Тбилиси

Владимир Маркин, доктор медицинских наук, подполковник медицинской службы в отставке прокомментировал в разговоре с RT заявление экс-министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе о том, что в документах о деятельности американской лаборатории под Тбилиси есть сведения о гибели в один день 24 человек.

«Эти и другие сведения, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что деятельность вот этих лабораторий должна быть взята под более жёсткий контроль... Я считаю, что этим должна заняться Организации Объединённых Наций, может быть её Совет Безопасности. И на международном уровне должны быть проведены соответствующие расследования», — сказал Маркин.

Ранее бывший министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе сообщил, что заинтересован в привлечении внимания к ситуации с американской лабораторией в Грузии и в проведении международного расследования.