Биолог оценил заявления Гиоргадзе о деятельности американской лаборатории под Тбилиси

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Александр Предтеченский, доктор биологических наук, полковник медицинской службы в отставке, прокомментировал в разговоре с RT заявление экс-министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе о том, что в документах о деятельности американской лаборатории под Тбилиси есть сведения о гибели в один день 24 человек.

 «У меня возникает подозрение, что речь идёт не об испытании иммунобиологических препаратов, предназначенных для лечения гепатита С и связанных с этим неудачных испытаниях, а наоборот, об удачном испытании нового биологического средства поражения, созданного на основе новейших достижений в области геномики, протеомики, молекулярной биологии, органической и неорганической химии и других смежных областей», — сообщил RT Предтеченский.

15 сентября бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Георгадзе заявил, что у него на руках есть документальное подтверждение гибели во время лечебных экспериментов 24 человек.

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