В Риге около 5 тысяч человек вышли на шествие в защиту русских школ
- globallookpress.com
Как сообщает Delfi, шествие возглавляют лидер Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок и депутат Европарламента Андрей Мамыкин.
Отмечается, что некоторые участники демонстрации принесли плакаты с надписями в поддержку защиты русского языка.
В РСЛ заявили, что истинной целью реформы образования в Латвии является «полная деградация и ассимиляция русского общества».
Также организаторы акции считают, что изменения приведут к обострению межэтнических конфликтов в обществе.
В августе в Латвии прошёл автопробег в защиту русских школ.