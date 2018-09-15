В Риге около 5 тысяч человек вышли на шествие в защиту русских школ

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В центре Риги проходит шествие в защиту русских школ, организованное Русским союзом Латвии. В нём, по данным полиции, принимают участие около 5 тыс. человек.
В Риге около 5 тысяч человек вышли на шествие в защиту русских школ
  • globallookpress.com

Как сообщает Delfi, шествие возглавляют лидер Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок и депутат Европарламента Андрей Мамыкин. 

Отмечается, что некоторые участники демонстрации принесли плакаты с надписями в поддержку защиты русского языка.

В РСЛ заявили, что истинной целью реформы образования в Латвии является «полная деградация и ассимиляция русского общества».

Также организаторы акции считают, что изменения приведут к обострению межэтнических конфликтов в обществе.

В августе в Латвии прошёл автопробег в защиту русских школ.

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