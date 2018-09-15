В ДНР сообщили о гибели ополченца из-за выстрела снайпера ВСУ

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что у линии соприкосновения в Донбассе в результате выстрела украинского снайпера погиб ополченец.
В ДНР сообщили о гибели ополченца из-за выстрела снайпера ВСУ
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя оперативного командования ДНР Даниила Безсонова.

По его словам, 14 сентября украинские силовики открыли огонь по военнослужащему республики, который оказывал помощь пожилым людям в Ленинском.

«Украинский снайпер подло, практически в спину, выстрелом в безоружного убил 20-летнего парня», — заявил Безсонов.

В мае в ДНР сообщили о гибели двух военнослужащих.

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