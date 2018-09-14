Лукашенко поздравил Медведева с днём рождения

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра России Дмитрия Медведева с днём рождения.
Лукашенко поздравил Медведева с днём рождения
  • РИА Новости

Соответствующее сообщение опубликовано пресс-службой белорусского лидера.

Уточняется, что глава Белоруссии отметил организаторский талант и огромный опыт государственного управления Медведева, указав, что качества премьера способствуют развитию России и повышению авторитета страны в мировом сообществе.

«Убеждён, что вы будете и далее последовательно содействовать укреплению и расширению многоплановых белорусско-российских связей, активизации интеграционного взаимодействия между нашими странами», — заявил Лукашенко.

В пресс-службе отдельно отметили, что президент Белоруссии пожелал Медведеву осуществления «всех намеченных планов и начинаний, доброго здоровья, счастья и благополучия».

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