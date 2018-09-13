Мэр Риги заявил о подаче жалобы против главы МИД Латвии в прокуратуру

Латвийская партия «Согласие» пожаловалась в Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) и Генпрокуратуру Латвии на главу МИД страны Эдгара Ринкевича из-за того, что он препятствует встречам с избирателями в других странах.

«В эти дни представители «Согласия», и я в том числе, встречаются с гражданами Латвии за границей. В Лондоне, в Манчестере, в Берлине. Министр иностранных дел Ринкевич грубым образом пытался эти встречи сорвать», — заявил он.

По его словам, «дошло даже до того», что в один из ресторанов пришёл представитель посольства Латвии в Берлине и «начал угрожать полицией и арестами».



«Поэтому мы обратились в KNAB и Генпрокуратуру, а также сообщили представителям посольств стран ЕС», — написал Ушаков.

В свою очередь, Ринкевич прокомментировал слова Ушакова в своём Twitter.

«Министерство иностранных дел Латвии уже в августе публично информировало о порядке предвыборной агитации за рубежом, его необходимо соблюдать даже могущественному Ушакову», — ответил он.

Laikam Saskaņai histērija un priekšvēlēšanu psihoze sākusies, bet atgādinu Ārlietu ministrija jau augustā publiski informēja par kartību, kādā notiek prieksvēlēšanu aģitācija ārvalstīs, tas jāievēro pat varenajam Ušakovam https://t.co/XRCOLW7c5ihttps://t.co/WLl3uSN2rm — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 13 сентября 2018 г.

Ранее мэр Риги назвал глупостью запрет на использование русского языка в частных вузах Латвии.